27 июля, 13:30,
обновлено 27 июля, 13:42

Следствие просит арестовать директора оператора радиоактивных отходов по делу о взятке

Судебное заседание начнется в ближайшее время

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу по делу о получении взятки директора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина.

"В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Игина И.Н.", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда, уточнив, что заседание начнется в ближайшее время.

Должность Игина в суде не уточнили, но согласно размещенным на официальном сайте ФГУП "НО РАО" данным, он является его генеральным директором. Согласно материалам дела, ему вменяется ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет колонии со штрафом в 70-кратном размере от суммы взятки.

Игин является специалистом в области проектирования авиадвигателей. Оператором радиоактивных отходов он руководит с 2017 года. 

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