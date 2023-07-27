На Украине арестовали имущество бывшего военкома Одесской области

В Генпрокуратуре отметили, что "родственники военкома пытались вывезти часть имущества за границу, чтобы избежать ареста"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Суд на Украине арестовал имущество бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"По ходатайству прокуроров офиса генпрокурора и Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и членов его семьи", - говорится в сообщении Telegram-канала Генпрокуратуры.

По ее данным, арест наложен на "земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также шесть элитных автомобилей". В Генпрокуратуре отметили, что "родственники военкома пытались вывезти часть имущества за границу, чтобы избежать ареста".

25 июля Печерский районный суд Киева арестовал Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен ($4,1 млн). Ранее следователи Государственного бюро расследований предъявили Борисову обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы. По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи военкома по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму около $4 млн. При этом общий официальный доход семьи Борисова не покрывает такие расходы. Также отмечалось, что в декабре 2022 года он вместе с семьей находился за границей, не имея на это разрешения.

О предъявлении обвинения бывшему военкому первым сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по распоряжению которого Борисов был уволен с должности еще 23 июня.