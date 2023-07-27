В ЛНР задержали жителя Алчевска за незаконную конвертацию денег

Мужчина снимал деньги с карт украинских банков и конвертировал их в рубли, сообщили в МВД России по ЛНР

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Луганской Народной Республике задержали жителя Алчевска за незаконное обналичивание денег с карт украинских банков и их конвертацию в рубли, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"Мужчина по двум адресам оборудовал пункты, в которых предоставлял услуги по обналичиванию денежных средств со счетов в украинских банках и конвертации украинской гривны на российский рубль, не имея никаких разрешительных документов для осуществления указанной деятельности", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что у жителя Алчевска изъяли деньги, компьютерную технику, сим-карты, бланки, квитанции и документацию. "Установлено, что сумма дохода мужчины от незаконной банковской деятельности составила более 2,8 млн рублей", - сообщили в региональном МВД.

Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело.