В детском лагере в Удмуртии выявили 12 случаев острой кишечной инфекции

Причина вспышки устанавливается

ТАСС, 27 июля. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало эпидемиологическое расследование после выявления 12 случаев острой кишечной инфекции в детском лагере "Юность" в Воткинском районе республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с поступлением сообщений из детского оздоровительного лагеря "Юность" (Воткинский район) с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции. <…> Причина вспышки 12 случаев острой кишечной инфекции устанавливается", - говорится в сообщении.