В Вологодской области пять деревень остались без сообщения из-за размытой ливнями дороги

Спецтехника приступила к ремонтно-восстановительным работам, размытые участки засыпают шлаком

ТАСС, 27 июля. Пять деревень Череповецкого района Вологодской области оказались временно без транспортного сообщения из-за размытой ливнями дороги, сообщил глава района Роман Маслов.

"Из-за проливных дождей и поднятия воды повреждено несколько участков региональной дороги Козлово - Закукобой. Пять деревень - Блиново, Гора, Закукобой, Захарово, Петропочинок - оказались отрезаны. Транспортное сообщение приостановлено", - написал Маслов на своей странице во "ВКонтакте".

Спецтехника приступила к ремонтно-восстановительным работам, размытые участки засыпают шлаком.

Как сообщил журналистам заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по области Алексей Шиловский, с 28 по 30 июля в регионе ожидаются грозы и ливни. По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах возможен град, при грозе усиление ветра до 18 метров в секунду.