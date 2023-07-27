В Тамбовской области выявили кишечную инфекцию у 25 заказавших еду в суши-баре

Госпитализированы 23 человека

ТАСС, 27 июля. Острую кишечную инфекцию выявили у 25 жителей Тамбовской области, покупавших пищевую продукцию в суше-баре, который работает под брендом "Суши даром". Госпитализированы 23 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"На 16:00 27 июля 2023 года зарегистрировано 25 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией по ситуации с "Суши даром", - сказали в пресс-службе.

В управлении Роспотребнадзора по региону добавили, что 23 человека госпитализированы. "Состояние заболевших острыми кишечными инфекциями удовлетворительное", - подчеркнули в пресс-службе.

При проведении осмотра помещений предприятия "Суши даром" выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Пробы готовой продукции, используемое сырье и полуфабрикаты, смывы отправлены на лабораторные исследования. По результатам расследования в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в виде временного запрета деятельности, материалы направлены в суд. Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, его результаты поставлены на контроль в прокуратуре области.