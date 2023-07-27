Суд в Москве арестовал на 10 суток мужчину после угроз отравить домашних животных в ЖК

В отношении задержанного составили административные материалы по статье "Мелкое хулиганство"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Суд в Москве назначил административный арест сроком на 10 суток мужчине, который угрожал владельцам домашних животных одного из жилищных комплексов столицы убийством их питомцев. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По решению Дорогомиловского суда мужчина признан виновным в совершении мелкого хулиганства, ему назначен административный арест сроком на 10 суток", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что ранее в полицию поступило сообщение о том, что на территории жилищного комплекса на улице Василисы Кожиной мужчина угрожает владельцам домашних животных отравить их питомцев. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции данный гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В отношении задержанного составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - добавили в главке.

Со своей стороны в суде добавили, что административный арест назначен Исламу Осмаеву. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что инцидент произошел в ЖК "Мачт поинт".