В ДТП в Ярославской области пострадали пять человек

Одним из пострадавших оказался ребенок

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Пять человек госпитализированы в больницы Ярославской области после столкновении девяти автомобилей на федеральной трассе "Холмогоры" под Переславлем-Залесским, среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"В результате ДТП госпитализированы пять человек: водитель, мужчина 1985 года рождения , и пассажиры: женщина 1982 года рождения и ребенок 2012 года рождения из автомобиля Kia Rio, пассажир автомобиля Lada Largus, женщина 1967 года рождения , и водитель автомобиля Renault Logan, женщина 1972 года рождения ", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что травмы при столкновении машин получили четыре человека, в том числе 10-летний мальчик.

Ранее на 124-м км федеральной автодороги "Холмогоры" произошло столкновение девяти машин - грузовика и восьми легковых автомобилей. После ДТП сотрудниками Госавтоинспекции было организовано реверсивное движение. По факту ДТП проводится проверка.

На место происшествия прибыл переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский. Ситуация поставлена прокуратурой региона на контроль. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.