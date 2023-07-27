Среди пострадавших при падении Ми-8 на Алтае были петербуржцы

Городские власти окажут им необходимую помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Петербуржцы были среди пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, власти Санкт-Петербурга окажут им необходимую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор города Александр Беглов также выразил соболезнования родственникам погибших.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. В результате трагедии есть пострадавшие. Среди них петербуржцы. Правительство Санкт-Петербурга окажет им необходимое содействие. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Желаю родным и близким погибших сил и стойкости, чтобы пережить тяжесть утраты", - говорится в сообщении.

В городской администрации ТАСС сообщили, что уточняется число пострадавших петербуржцев и их состояние. По предварительным данным оперативных служб, на борту вертолета находились три человека из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.