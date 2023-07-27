Одного из пострадавших при взрыве на заводе в Самарской области выписали из больницы

Состояние второго пациента оценивается как тяжелое

САМАРА, 27 июля. /ТАСС/. Врачи выписали одного из пострадавших при взрыве, который произошел 7 июля, на заводе "Промсинтез" в Самарской области, состояние второго пациента оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"Один пострадавший выписан из больницы. Еще один пациент находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении министерства.

По информации регионального следственного управления СК РФ, 7 июля на территории завода в городе Чапаевске во время проведения ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек. Шесть из них погибли, еще двое были госпитализированы. Один из них находился в тяжелом состоянии, второй - в среднетяжелом. По факту ЧП расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).