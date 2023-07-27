В Воркуте возбудили второе дело против чиновника за незаконный оборот наркотиков

Причастность чиновника к преступлениям подтверждена явкой с повинной

СЫКТЫВКАР, 27 июля. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Республике Коми возбудили второе уголовное дело в отношении начальника управления ЖКХ администрации Воркуты Кирилла Арабова, помимо наркотиков в его автомобиле, крупная партия хранилась в помещении. Причастность чиновника к преступлениям подтверждена явкой с повинной, сообщило следственное управление СК РФ по Коми.

"Возбуждено второе уголовное дело в отношении начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации Воркуты по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в нежилом помещении по улице Мира обнаружили и изъяли наркотическое средство в крупном размере, которое фигурант незаконно приобрел и хранил до момента изъятия", - говорится в сообщении.

Данное дело соединено в одном производстве с уголовным делом, возбужденным по ч. 1 ст. 228 УК РФ. По версии следствия, Арабов незаконно приобрел, перевозил и хранил в своем автомобиле наркотическое средство в значительном размере до момента изъятия его сотрудниками полиции.

Причастность подозреваемого к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в частности, показаниями подозреваемого и свидетелей, явкой с повинной, протоколами осмотра места происшествия, заключениями химических экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. Следователь направил в суд ходатайство об аресте Арабова. Суд продлил срок его задержания на 72 часа для предоставления дополнительных доказательств обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.