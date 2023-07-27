В России зафиксировали рост числа ДТП с электросамокатами на 180% за полгода

По данным статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД, число погибших увеличилось на 100%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек пострадали и 12 погибли в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России за первые 6 месяцев 2023 года, что соответственно на 180% и 100% больше по сравнению с 2022 годом. Это следует из материалов статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

"За 6 месяцев 2023 года зарегистрировано 1 043 (на 181,9% больше, чем годом ранее) ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 12 человек (на 100% больше, чем в прошлом году), в том числе 1 несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Ранения получили 1 082 человека (на 183,2% больше, чем в прошлом году)", - сказано в материалах. По данным ведомства, в числе пострадавших 432 ребенка в возрасте до 16 лет.

Больше всего ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности зарегистрировано в Москве (238), Пермском крае (68), Тюменской области (66), Санкт-Петербурге (64) и Омской области (63). "Аварийность с участием СИМ носит сезонный характер. Наибольшие значения основных показателей аварийности характерны для теплого периода года. Рост аварийности начинается в апреле ввиду того, что с этого периода начинается активное использование СИМ", - отмечается в данных МВД.

Чаще всего ДТП с участием СИМ происходили при выездах с прилегающих территорий и на перекрестках (28%), на пешеходных переходах (21%), на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах (21%). В почти 50% ДТП СИМ принадлежали физическим лицам, в более 45% происшествий - сервисам краткосрочной аренды.

Как отмечал ранее старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах, увеличение числа ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности связано с тем, что быстро растет количество этих транспортных средств, а не тем, что нормы ПДД не работают.

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг.