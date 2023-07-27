Суд арестовал водителя, сбившего под Калининградом двух детей

Его взяли под стражу до 25 сентября

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу на два месяца водителя, который во вторник сбил двух девочек 10 и 12 лет в Гусеве Калининградской области, одна из которых погибла. Об этом сообщила региональная прокуратура в телеграм-канале.

"С учетом позиции прокуратуры заключен по стражу 30-летний житель Краснознаменского района, совершивший ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения), и ст. 166 УК РФ (угон). С учетом позиции прокуратуры обвиняемый заключен под стражу до 25 сентября 2023 года.

25 июля полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП в Гусевском районе после того, как он сбил двух девочек 10 и 12 лет. Их доставили в больницу, где впоследствии одна из девочек скончалась. По предварительной версии, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взял у друга ключи от автомобиля и сел за руль. После совершения ДТП он бросил машину в поле и скрылся. Его задержали по горячим следам.