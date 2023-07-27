27 июля, 15:49

СМИ: недалеко от шиитской мечети в Дамаске взорвался автомобиль

Есть жертвы, передает радиостанция Sham FM

ТАСС, 27 июля. Заминированный автомобиль взорвался в районе шиитской мечети Сейида-Зейнаб на юге Дамаска. Об этом сообщила сегодня радиостанция Sham FM.

По ее данным, взрывное устройство было заложено в такси. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и раненые, однако их точное число пока не приводится. Кто заложил взрывное устройство в автомобиль, неизвестно.

Со своей стороны Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии опубликовала кадры с места событий, на них видно, что взорванный автомобиль почти полностью сгорел.

Это уже второй взрыв недалеко от мечети Сейида-Зейнаб в Дамаске за последние несколько дней. Так, во вторник сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил, что два человека получили ранения при подрыве мотоцикла.

Мечеть Сейида-Зейнаб на южной окраине Дамаска считается одной из наиболее почитаемых исламских святынь Сирии, там находится гробница Зейнаб - внучки пророка Мухаммеда и дочери имама Али. Сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана ежегодно посещают эту мечеть. 

Теги:
Сирия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация