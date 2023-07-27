На складе боеприпасов ВВС Греции в Неа-Анхиалосе произошли взрывы из-за лесного пожара

Пять самолетов сбрасывают на очаги огня воду в особо сложных условиях из-за задымления и очень сильного ветра, передает телеканал ERT-1

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. На складе боеприпасов ВВС Греции вблизи городка Неа-Анхиалос (область Магнисия) произошли взрывы из-за распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

Информацию о том, что "фронт огня вошел на территорию военного лагеря в Неа-Анхиалосе", подтвердил Генеральный штаб национальной обороны Греции. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы боеприпасов.

Как уточнил телеканал, речь идет о районе Караба, где расположены склады боеприпасов, включая снаряды и ракеты 111-го боевого крыла ВВС Греции.

Этот же пожар приближается с другой стороны к жилому району Неа-Анхиалоса. Пять самолетов сбрасывают на очаги огня воду в особо сложных условиях из-за задымления и очень сильного ветра.

Лесные пожары возникли также в промышленной зоне города Аспропиргос около предприятия по производству предметов гигиены и на полуострове Халкидики на севере Греции. Повсюду огонь тушат десятки пожарных при поддержке самолетов и вертолетов.