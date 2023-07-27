Глава Республики Алтай рассказал о состоянии пострадавшей при крушении вертолета Ми-8

Олег Хорохордин сообщил, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь

ТАСС, 27 июля. Состояние одной из пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за жизнь женщины, сообщил в Telegram-канале глава республики Олег Хорохордин.

"Вертолет Ми-8 потерпел сегодня крушение в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. На борту находились 16 человек - 13 пассажиров и 3 члена экипажа. <...> Семь человек были доставлены вертолетами спасательной службы и санитарной авиации в город Горно-Алтайск, в республиканскую больницу. Состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь", - написал он.

Хорохордин также выразил соболезнования родным и близким погибших. Ранее в ГУ МЧС региона ТАСС сообщили о том, что трех пострадавших в тяжелом состоянии доставят в ожоговый центр города Барнаула.