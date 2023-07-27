В Калининградской области отменили режим ЧС, введенный после гибели посевов из-за засухи

Произведен учет погибших сельхозплощадей и оценка ущерба

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в начале июня после гибели посевов сельхозкультур из-за засухи, отменен в Калининградской области. Решение принято в связи завершением работ по ликвидации ЧС, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В связи с завершением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера, введенной в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га вследствие опасного метеорологического явления - почвенной засухи, Министерством сельского хозяйства Калининградской области рекомендовано принять решение об отмене соответствующего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произведен учет погибших сельхозплощадей и оценка ущерба. При этом проведенные мероприятия помогут сохранить устойчивое положение в сельскохозяйственном производстве.

Губернатор области Антон Алиханов сообщал, что в мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к почвенной засухе. В Балтийском федеральном университете ТАСС сообщали, что такой засушливой погоды в весенние месяцы в регионе не наблюдалось последние 50-60 лет. Из-за гибели посевов с 9 июня в области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.