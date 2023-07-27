СБУ за теракт на корабле ЧФ обещала гражданство Украины завербованному военнослужащему

Как сообщили в ФСБ, по словам задержанного, пропаганде СБУ он поддался с начала СВО

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обещали завербованному военнослужащему ВМФ за теракт в июле на корабле Черноморского флота (ЧФ), несущем высокоточное ракетное вооружение, украинское гражданство и деньги. Об этом сообщил задержанный, видео с признаниями которого предоставлено ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В дальнейшем в июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт. За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения. В момент приготовления к совершению преступления я был задержан ФСБ", - сказал он.

По словам задержанного, пропаганде СБУ он поддался с начала СВО. "Связь с украинской спецслужбой я поддерживал через свою знакомую, проживающую на территории Украины. В период сотрудничества передавались данные СБУ, секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в СВО", - добавил задержанный.

Ранее в четверг в ЦОС ФСБ сообщили, о пресечении попытки спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение, и задержании завербованного военнослужащего ВМФ, у которого изъяты две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила. Кроме того, добавили в ФСБ, задержанный подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 (террористический акт), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), 275 (государственная измена) и 283 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну) УК РФ.