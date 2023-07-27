Трое пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай находятся в тяжелом состоянии

Еще четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 27 июля. Медики оценивают состояние троих пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай как тяжелое, еще четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"В результате жесткой посадки вертолета, произошедшей сегодня, 27 июля, в Республике Алтай, пострадали 16 человек. Из них четыре погибли. Пятерым пострадавшим помощь оказана амбулаторно. В медучреждение региона госпитализированы три человека в тяжелом состоянии и четыре - в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Чтобы определить дальнейшую тактику лечения пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое, Федеральный центр медицины катастроф (ФМЦК) Минздрава России организовал телемедицинскую консультацию. В ней участвуют специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России и Центра санитарной авиации ФЦМК. По итогам консультации стороны примут решение о необходимости медицинской эвакуации пациентов в профильную больницу, добавили в пресс-службе.