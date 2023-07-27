Число случаев острой кишечной инфекции в детском лагере Удмуртии выросло до 23

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 27 июля. Признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере "Юность" в Воткинском районе Удмуртии, в том числе у 20 несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Прокуратурой Удмуртской Республики организована проверка причин и условий, способствовавших заболеванию несовершеннолетних в МАУ "Детский оздоровительный лагерь "Юность" в Воткинском районе Удмуртской Республики. 27 июля текущего года специалистами управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике зафиксированы признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.

Во время проверки надзорное ведомство оценит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства администрацией лагеря.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проводит собственное эпидемиологическое расследование в связи с ситуацией, причины вспышки устанавливаются.

В Минздраве республики ранее сообщали, что медики осмотрели 200 детей. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Остальные 11 заболевших, включая 8 детей, находились в удовлетворительном состоянии. Врачи ведут наблюдение за всеми, кто контактировал с заболевшими.

Ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора сообщали о 12 подобных случаях в этом лагере.