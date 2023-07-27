Экс-депутату Аристову предъявили обвинения после скандала с отдыхом на Мальдивах

По данным следствия, для выезда за границу он "внес ложные сведения в официальные документы"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила обвинения уже бывшему депутату от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрию Аристову, чьи фотографии с отдыха на Мальдивах ранее попали в СМИ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ и Госбюро расследований предъявлены обвинения народному депутату Украины, отдыхавшему на Мальдивах во время войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Уточняется, что Аристову предъявлены обвинения в служебном подлоге. Его имя не называется, однако указано, что речь идет о зампредседателя комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Эту должность до сегодняшнего дня занимал Аристов.

По данным следствия, в июле депутат находился в одной из гостиниц на Мальдивах, для выезда за границу он "внес ложные сведения в официальные документы". Указывается, что Аристов выехал за границу с рабочим визитом на три дня в соседнюю европейскую страну, однако затем дистанционно открыл больничный в одной из частных клиник Киева. В СБУ добавили, что во время обысков у Аристова обнаружен загранпаспорт с отметками о выезде на Мальдивы.

Аристов оказался в центре скандала после того, как украинские СМИ опубликовали его фотографии на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов. 25 июля ему пригрозили лишением мандата, уже к вечеру он подал заявление о сложении полномочий. 27 июля Верховная рада досрочно прекратила депутатские полномочия Аристова. Как отмечают украинские СМИ, до избрания в Раду Аристов был деловым партнером нынешнего президента страны Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.