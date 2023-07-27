F-16 перебрасывают на базу в Ларисе в Греции из-за взрывов на складе боеприпасов

По данным портала militaire.gr, нет данных о том, что кто-либо пострадал в военном лагере, где находится загоревшийся склад с боеприпасами

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. Истребители F-16 перебрасываются в качестве меры предосторожности с военного аэродрома в Неа-Анхиалос (греческая область Магнисия) на авиабазу в Ларисе из-за взрывов на складе боеприпасов ВВС Греции. Об этом сообщает газета Proto Thema.

По ее данным, в общей сложности 70 истребителей F-16 двух типов (Block 30 и Block 50) находятся в трех эскадрильях 111-го боевого авиакрыла в Неа-Анхиалосе. Пока неизвестно, будут ли переброшены в Ларису все эти самолеты.

Руководство Министерства национальной обороны, Генерального штаба национальной обороны и Главного штаба ВВС Греции отдало вечером приказ о выводе в превентивных целях истребителей F-16 трех эскадрилий 111-го боевого авиакрыла из-за постоянных взрывов на складе и неконтролируемого приближения сильного лесного пожара.

По данным СМИ, в составе 111-го авиакрыла находятся около 70 истребителей F-16. В составе 330-й эскадрильи - 32 истребителя F-16 Block 30, в двух других эскадрильях - 341-й и 347-й - еще 38 истребителей F-16 Block 50.

По данным новостного портала militaire.gr, нет данных о том, что кто-либо пострадал в самом военном лагере, где находится загоревшийся склад с боеприпасами. Персонал лагеря был эвакуирован в превентивных целях.

Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA) сообщило об эвакуации морем из зоны ЧП несколько десятков местных жителей. Три патрульных катера береговой охраны, два буксира и 22 частных катера уже перевезли 30 человек из Неа-Анхиалоса в город Волос, отмечает агентство. Жители также покидают район на своих автомобилях.