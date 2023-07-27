Суд арестовал по делу о получении взятки гендиректора оператора радиоактивных отходов

Игорь Игин будет находиться под стражей до 24 сентября

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы до 24 сентября заключил под стражу по делу о получении взятки гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении И. Игина до 24 сентября", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Должность Игина в суде не уточнили, по размещенным на официальном сайте ФГУП "НО РАО" данным, он является его генеральным директором.

В ходе заседания следователь настаивал на избрании в отношении не признавшего вину чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что вина Игина подтверждается показаниями других подозреваемых, которые в ходе следственных действий его полностью изобличили в инкриминируемом преступлении. В суде также стало известно, что одной из фигуранток дела в отношении топ-менеджера госкорпорации ранее была смягчена мера пресечения, а сама обвиняемая, давшая против Игина показания, переведена из СИЗО под домашний арест.

Обвиняемый попросил суд не отправлять его в СИЗО, попросив о домашнем аресте как об альтернативной мере пресечения, сославшись на больную мать. "Я - лицо, находящееся под санкциями, въезд в иные государства мне запрещен, счетов за границей я не имею", - отметил он. Адвокаты просили суд учесть состояние здоровья своего подзащитного, которому в ближайшее время понадобится операция, а также учесть состояние здоровья 94-летней матери Игина. Кроме того, при принятии решения защитники попросили учесть госнаграды, которыми чиновник был удостоен ранее.

Следователи и прокурор не уточнили во время рассмотрения ходатайства об аресте генерального директора ФГУП, фабулу обвинения в суде не озвучивали, но, по словам Игина, как следует из материалов, уголовное дело против него связано с тем, что он "оказывал содействие в заключении госконтрактов, их исполнении, подписании актов приема выполненных работ, а также оказывал общее покровительство".

Защита обвиняемого и он сам настаивали в суде на том, что не он лично, ни его компания, которую он возглавляет, никакого отношения к проведению организации конкурсов, в которых выигрывал спецпроект, не имеет. Следствие инкриминирует Игину получение взятки в особо крупном размере, где ущерб государству составил 132 млн рублей.