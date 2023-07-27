В Тверской области возбудили дело в отношении членов "Свидетелей Иеговы"

В рамках расследования уголовного дела было проведено семь обысков по местам жительства фигурантов в Твери, Москве и Московской области, а также в помещениях, где проводились собрания

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело в отношении членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"По материалам, предоставленным областным УМВД России, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении троих жителей области, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ)", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, в период с 2 по 4 августа 2020 года фигуранты, находясь в Твери, организовали противоправную деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящей в ее структуру местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы Одинцовского района", запрещенную решением Верховного суда РФ.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках расследования уголовного дела было проведено семь обысков по местам жительства фигурантов в Твери, Москве и Московской области, а также в помещениях, где проводились собрания, в ходе которых изъята интересующая следствие литература религиозного учения "Свидетели Иеговы", черновые записи, сотовые телефоны, компьютерная техника и иные технические средства. "В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установления иных участников незаконного религиозного сообщества", - добавили в ведомстве.