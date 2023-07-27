В Белгороде сильный ветер повалил более 20 деревьев

Коммунальные службы уже приступили к уборке

БЕЛГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Шесть автомобилей повреждено, повалено более 20 деревьев в Белгороде из-за ливня и шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Все оперативные службы заняты ликвидацией последствий стихии. На данный момент в ЕДДС города поступило сообщение о 21 поваленном дереве и шести поврежденных машинах", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы уже приступили к уборке поваленных деревьев, спецтехника откачивает ливневые воды в зонах подтоплений. "Повреждены линии электропередач. После прекращения интенсивного ливня энергетики приступят к ликвидации", - добавили в мэрии Белгорода.