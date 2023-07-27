Житель Дагестана получил 22 года колонии за двойное убийство, совершенное в Калмыкии

Злоумышленника задержали по горячим следам

ЭЛИСТА, 27 июля. /ТАСС/. Верховный суд Калмыкии в четверг приговорил 53-летнего жителя Республики Дагестан, совершившего двойное убийство на животноводческой стоянке в республике, к 22 годам колонии строгого режима. Ранее присяжные заседатели признали мужчину виновным в совершении преступлений единодушно без снисхождения, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В январе 2022 года на животноводческой стоянке, расположенной в 15 км от поселка Улан Хол Лаганского района, были обнаружены тела двух мужчин - 63-летнего хозяина (местного жителя) и 67-летнего работника, жителя Дагестана. По факту убийства следственными органами СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц и более). По горячим следам подозреваемый был задержан на территории Дагестана и арестован.

"Доказательства, собранные органами СК РФ по Республике Калмыкия, признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного приговора 53-летнему жителю Республики Дагестан. Своим вердиктом присяжные заседатели признали подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений единодушно без снисхождения. На основании обвинительного вердикта суд вынес свой приговор, подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в распространенном сообщении.

Следствием и судом установлено, что с 22 по 27 января 2022 года подсудимый, временно проживавший на территории животноводческой стоянки, где вели хозяйственную деятельность двое местных жителей, решил похитить их имущество. Вооруженный боевым автоматом конструкции Калашникова с патронами он нанес одному их мужчин не менее пяти ударов в голову, затем выстрелил в спину второго мужчины. Оба погибли на месте. После совершенного убийства мужчина, забрав 40 голов мелкого рогатого скота и три мобильных телефона, уехал в Дагестан.

Благодаря принятым следователем мерам потерпевшим возмещен причиненный преступлением имущественный ущерб, добавили в пресс-службе ведомства.