На складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе локализовали пожар

Газета Protothema со ссылкой на греческие военные источники пишет, что на склад ожидается прибытие пиротехников из Афин и команды специалистов из батальона по разминированию сухопутных минных полей

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. Возгорание на складе боеприпасов ВВС Греции в Неа-Анхиалосе (область Магнисия), на котором произошли взрывы из-за добравшегося до помещения огня от лесного пожара, локализовано. Об этом пишет газета Protothema со ссылкой на греческие военные источники.

"На складе боеприпасов нет очага огня. Пожар в Неа-Анхиалосе взят под контроль в части, касающейся склада боеприпасов 111-го боевого авиакрыла ВВС", - сообщили военные источники. По их словам, в пятницу на склад ожидается прибытие пиротехников из Афин и команды специалистов из батальона по разминированию сухопутных минных полей.

Как отмечает телеканал ERT-1, склад, на котором произошел очень сильный взрыв, приведший к большим разрушениям, расположен в 7,2 км от авиабазы Неа-Анхиалос 111-го авиакрыла. Вокруг этого района сейчас создается "красная зона запрета движения". Первым шагом со стороны пожарной службы будет распыление охлаждающей жидкости на склад из соображений безопасности, по прошествии не менее 24 часов туда зайдут первые специалисты для того, чтобы оценить степень разрушения на этом складе боеприпасов для истребителей F-16 Block 50 и Block 30 ВВС Греции.

Некоторые из этих самолетов обоих типов уже были переведены с аэродрома 111-го авиакрыла на другие авиабазы. Это стандартная процедура, основанная на протоколе исключительно из соображений предосторожности, отмечает телеканал. Очаги пожара находятся далеко от аэропорта, было принято множество мер противопожарной защиты авиабазы. В эти часы проводятся срочные работы, местами даже вырубка леса, чтобы не допустить происшествий на одной из центральных баз ВВС, сообщает ERT-1.

Тем временем сотни местных жителей, которым было предписано эвакуироваться на 3 км от склада боеприпасов, доставлены в прибрежный город Волос, административный центр Магнисии. По словам издания, они проведут ночь в выставочном центре этого города. Жители Неа-Анхиалоса доставлялись в Волос на автомобилях и автобусах, а также с морского побережья на патрульных катерах береговой охраны, буксирах, частных катерах и лодках. Для собравшихся в выставочном центре Волоса муниципалитет привез продукты и воду, установил кровати.