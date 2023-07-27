27 июля, 20:46

В Севастополе за 1,5 часа выпала половина месячной нормы осадков

Как сообщают городские власти, дождь будет идти до утра 28 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Половина месячной нормы осадков выпала за полтора часа в Севастополе, дождь будет идти до утра. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства города.

"За первые 1,5 часа дождя выпало 13 мм - это половина месячной нормы. Дождь прогнозируется до утра - количество осадков 30 мм и более. При этом месячная норма 26,1 мм", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе создан оперативный штаб для устранения всех нештатных ситуаций, связанных с непогодой. Зафиксирован ряд происшествий, в их числе подтопление подъездов, протечка крыш в многоквартирных домах, падение деревьев, отключения электроэнергии, в том числе на социально значимых объектах. По данным властей, пострадавших и повреждений нет.

В Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра до 25 м/с. Непогода продлится до конца суток 28 июля. Горожан и гостей Севастополя призвали воздержаться от прогулок и использования личного и общественного транспорта. 

Теги:
РоссияКрымСевастополь
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация