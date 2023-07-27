В Севастополе за 1,5 часа выпала половина месячной нормы осадков

Как сообщают городские власти, дождь будет идти до утра 28 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Половина месячной нормы осадков выпала за полтора часа в Севастополе, дождь будет идти до утра. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства города.

"За первые 1,5 часа дождя выпало 13 мм - это половина месячной нормы. Дождь прогнозируется до утра - количество осадков 30 мм и более. При этом месячная норма 26,1 мм", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе создан оперативный штаб для устранения всех нештатных ситуаций, связанных с непогодой. Зафиксирован ряд происшествий, в их числе подтопление подъездов, протечка крыш в многоквартирных домах, падение деревьев, отключения электроэнергии, в том числе на социально значимых объектах. По данным властей, пострадавших и повреждений нет.

В Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра до 25 м/с. Непогода продлится до конца суток 28 июля. Горожан и гостей Севастополя призвали воздержаться от прогулок и использования личного и общественного транспорта.