В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В столице и Подмосковье прогнозируется град

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до 21:00 мск 29 июля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Уровень погодной опасности действует из-за сильного дождя, грозы, порывов ветра до 15 м/с в столице и до 17 м/с по области. Кроме того, в период до 21:00 мск пятницы местами прогнозируется град.

По прогнозам синоптиков, непогода, уже обрушившаяся на Москву и область, продлится как минимум до утра. В комплексе городского хозяйства столичной мэрии отметили, что коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме. "В среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков, всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы", - приводятся в Telegram-канале комплекса слова заммэра Москвы Петра Бирюкова. Он отметил, что, по предварительным расчетам, в пятницу и субботу количество осадков может составить 50-70% месячной нормы.

Власти мегаполиса призывают граждан быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах и строго соблюдать ПДД.