В Белгороде зафиксировали 50 обращений об упавших из-за непогоды деревьях

Как сообщили в мэрии города, последствия будут устранять всю ночь

ТАСС, 28 июля. Диспетчерская служба Белгорода зафиксировала 50 обращений жителей об упавших из-за ливня и шквалистого ветра деревьях. Устранение последствий непогоды будет продолжаться всю ночь, сообщила пресс-служба мэрии города.

"В нашу диспетчерскую службу поступило 50 обращений об упавших деревьях. 12 из них уже отработано, еще 8 отрабатывают прямо сейчас. Выведено 20 единиц техники и более 50 рабочих. Ликвидация последствий будет продолжаться всю ночь, ветки и порубочные остатки дорожные рабочие уберут завтра", - говорится в сообщении.

В четверг в Белгороде прошел ливень и дул шквалистый ветер, по первоначальной информации, было повалено 21 дерево, а также повреждены 6 машин и линии электропередачи.