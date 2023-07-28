СК начал проверку после вспышки кишечной инфекции в лагере в Удмуртии

Заболевание у пострадавших протекает в легкой форме

ТАСС, 28 июля. Следователи начали проверку после вспышки острой кишечной инфекции в лагере "Юность" в Воткинском районе Удмуртии. Заболевание у пострадавших проходит в легкой форме, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. <…> Заболевание протекает в легкой форме, в целях изоляции заболевших детей и сотрудников лагеря в ближайшее время планируется госпитализация в медицинское учреждение", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении у 12 человек признаков острой кишечной инфекции, позднее в прокуратуре Удмуртии заявили, что число пострадавших увеличилось до 23.