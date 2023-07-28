В Якутии горят леса на площади более 100 тыс. га

Как сообщили в Минэкологии республики, действуют свыше 50 пожаров

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 100 тыс. га. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Минэкологии Якутии Алексей Гоголев.

"Действуют на текущую дату 53 лесных пожара на площади 101 708 га", - сказал Гоголев. За сутки обнаружено 13 лесных пожаров на площади 755 га.

По данным Минэкологии Якутии, по состоянию на 08:00 (02:00 мск) ведется работа по тушению 30 лесных пожаров с общей площадью 92 135 га на территориях Алданского, Верхнеколымского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Усть-Алданского и Усть-Майского районов. За прошедшие сутки потушено одно возгорание площадью 1 га.

К борьбе с огнем привлечены 885 сотрудников лесопожарных формирований и 16 единиц лесопожарной спецтехники. Также 15 самолетов Ан-2 и Cessna находятся на авиапатрулировании, 7 вертолетов Ми-8 на тушении, 1 самолет Ан-26 задействован в передислокации сил и средств для тушения пожаров.

Всего в Якутии за пожароопасный сезон зафиксировано 502 лесных пожара на площади свыше 1,3 млн га и 50 ландшафтных пожаров на площади свыше 5,5 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.