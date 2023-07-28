28 июля, 01:22
Военная операция на Украине

В результате обстрела ВСУ Шахтерска из РСЗО на территории нефтебазы произошел пожар

Cообщения о пострадавших не поступали

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Шахтерск и Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО), произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов в своем Telegram-канале.

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"28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования", - сказано в опубликованном сообщении.

Глава администрации добавил, что сообщения о пострадавших не поступали. 

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