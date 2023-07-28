Пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли живой

СК выясняет, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия

ТАСС, 28 июля. Восьмилетняя девочка, которая 26 июля ушла из дома в Екатеринбурге и пропала, найдена живой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

"В результате проведенного комплекса поисковых мероприятий, в том числе, с участием следователей, криминалистов регионального СКР и отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СК России, местонахождение девочки установлено", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время выясняется, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы.

Девочка ушла из дома по улице Латвийской в Екатеринбурге утром 26 июля и пропала, следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней).