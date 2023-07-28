Собянин сообщил о попытке атаки вражеского беспилотника

Разрушений и пострадавших нет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Попытка атаки вражеского беспилотника была предпринята в ночь на пятницу, он был сбит силами Минобороны РФ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

24 июля Собянин сообщал об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Один дрон был сбит на Комсомольском проспекте, 17, другой попал в здание на проспекте Лихачева.