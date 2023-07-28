В Приморье арестовали замглавы ГУ ФСИН по делу о мошенничестве и превышении полномочий

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислав Бондаренко арестован по делу о превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"Суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он подозревается по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, с июля 2018 года по апрель 2019 года Бондаренко, занимавший тогда должность заместителя начальника одной из исправительных колоний, обеспечил подготовку подложных коммерческих предложений от нескольких компаний с завышенной стоимостью, чем создал видимость наиболее выгодного предложения от двух юридических лиц, подконтрольных его знакомым. Предприниматели заключили два контракта на поставку стеклянных банок для нужд исправительного учреждения, сумма которых более чем на 1 млн рублей превысила рыночную стоимость.

Собеседник агентства добавил, что суд также заключил под стражу на два месяца предпринимателей Версткиных. Они подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).