Трое пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае находятся в реанимации

Как сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии

ТАСС, 28 июля. Три пассажира борта вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Республике Алтай, находятся в отделении реанимации, одна из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"Все семь человек, доставленных в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека - в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из них - в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей на утро, резких ухудшений здоровья нет", - отметил он.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 3 пилота и 13 туристов, упал в четверг в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Воздушное судно принадлежит "Алтайавиа". Предварительно, при заходе на посадку оно зацепило провода, упало и загорелось. По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело.

Село Тюнгур находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в 43 км от горы Белуха.