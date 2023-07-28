28 июля, 02:33

В Австралии в результате столкновения двух легкомоторных самолетов погибли два человека

Еще один получил травмы

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения двух легкомоторных самолетов на летном поле аэродрома Кабулчер на северо-востоке Австралии. Об этом сообщил министр полиции штата Квинсленд Марк Райан.

По его словам, столкновение двух самолетов на аэродроме Кабулчера, "в результате которого погибли два человека, стало очень трагическим событием для региона". "Оба погибших были на борту одного самолета, а человек, находившийся в другом, получил незначительные травмы", - сказал Райан.

Уточняется, что при столкновении серьезно пострадал только один самолет. Его обломки разбросаны по взлетно-посадочной полосе и летному полю. У второго воздушного судна повреждено крыло.

В Австралийском бюро транспортной безопасности указали, что проведут расследование причин и обстоятельств столкновения. На месте происшествия работают полиция и аварийные службы, дежурят кареты скорой помощи. 

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