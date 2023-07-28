В Хабаровском крае действуют 122 лесных пожара

Площадь возгорания составляет свыше 300 тыс. га

ТАСС, 28 июля. Свыше 120 лесных пожаров зарегистрировано на территории Хабаровского края на площади почти 310 тыс. га, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Зарегистрировано пожаров: 122 на общей площади 309 374 га, в том числе действующие 119 (298 256 га), локализованы 3 (11 118 га). Ликвидировано пожаров 8 на общей площади 19 148 га", - говорится в приведенной сводке пожаров, действующих по состоянию на 08:00 (01:00 мск).

На тушении задействованы 355 человек, 57 единиц техники, 6 воздушных судов.

Действующие лесные пожары находятся на значительном удалении от объектов экономики и населенных пунктов, добавили в министерстве.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям запрещено посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.