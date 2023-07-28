В Курганской области произошла массовая гибель рыбы

Причиной стала аномальная жара

ТАСС, 28 июля. Аномально жаркая погода наблюдается в Курганской области несколько недель, она стала причиной массовой гибели рыбы в водоемах. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по региону Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев.

"У нас сейчас второй случай, где произошло и зарегистрировано заморное явление по карасю. Первый случай был на озере Гагарье в Юргамышском районе Курганской области, а второй - водоем Малоденисово, который находится примерно в 3 км на север от районного центра села Частоозерье. Замор произошел именно в летний период, когда встала 40-градусная жара", - сказал Коев.

По его словам, это связано также с тем, что в водоемах малый уровень воды. Температура выше 25 градусов в них будет критической для любой рыбы. Ситуация с гибелью рыб из-за жары в последние годы складывается не только в Курганской, но и Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, отметил Коев.

По данным регионального гидрометцентра, в Курганской области установилась переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем может достигнуть плюс 33 градуса, местами порывы ветра до 13 м/с.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях были опубликованы фотографии с замором рыбы на водоемах в Юргамышском и Частоозерском округах Курганской области. Жители региона жаловались на запах.