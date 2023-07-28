В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину

Ее осудили за перевозку наркотиков

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Власти Сингапура впервые за двадцать лет привели в исполнение смертный приговор в отношении женщины, осужденной за перевозку наркотических средств. Об этом объявило сингапурское центральное бюро по борьбе с наркотиками.

Отмечается, что 45-летняя гражданка Сингапура была повешена. Она была задержана в 2018 году за перевозку 30 грамм героина.

Это первый приведенный в исполнение смертный приговор в отношении женщины в Сингапуре с 2004 года. При этом на этой неделе в Сингапуре уже был казнен мужчина, признанный виновным в хранении и перевозке наркотических средств. С марта прошлого года в стране в общей сложности казнили уже 16 человек по статьям, связанным с наркотиками.

В Сингапуре действуют очень строгие законодательные нормы в отношении преступлений, связанных с наркотиками. Большинство таких правонарушений влекут за собой высшую меру наказания.