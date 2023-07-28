Жителя Бурятии обвиняют в подготовке диверсии на железной дороге

По данным следствия, он собирался поджечь релейный шкаф

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Житель Бурятии, обливший краской памятник герою Советского Союза Сергею Орешкину, готовил диверсию на железной дороге. Об этом сообщили журналистам в региональном СУ СК России.

"В отношении мужчины, обвиняемого в осквернении памятника, возбуждено новое уголовное дело о подготовке к диверсии на железной дороге. По данному факту возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению поджога, направленного на разрушение и повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны)", - сообщили в ведомстве.

Сведения о подготовке к диверсии обнаружены в изъятом у злоумышленника телефоне. Он намеревался поджечь релейный шкаф на железной дороге. По данным следствия, мужчина нашел место и объект совершения диверсии, сделал детальные фотографии участка железнодорожного пути и его инфраструктуры, наметил пути отхода после совершения поджога. Все материалы он пересылал заказчику, с которым общался по телефону, и согласовывал с ним свои решения.

До этого 6 июля мужчина так же по поручению заказчика облил черной краской памятник Герою Советского Союза. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).

"В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство, мужчине предъявлено обвинение по второму эпизоду о приготовлении к диверсии, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.