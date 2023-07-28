Дым от лесных пожаров в Амурской области, Хабаровском крае и Якутии дошел до Сахалина

В Южно-Сахалинске зафиксировали максимальную концентрацию загрязняющих веществ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Задымление из-за лесных пожаров в Амурской области, Хабаровском крае и Якутии стало причиной сильного загрязнения воздуха на территории южной части острова Сахалин. Об этом сообщили журналистам в министерстве экологии Сахалинской области.

"В населенных пунктах южной части острова Сахалин наблюдалась тенденция роста концентраций мелкодисперсных фракций взвешенных частиц PM2,5 и PM10, а также оксида углерода, вызванная переносом дыма крупных лесных пожаров на юго-востоке Республики Якутия, в Амурской области и Хабаровском крае", - рассказали в министерстве.

По информации властей области, в ночь на 28 июля в Южно-Сахалинске была зафиксирована максимальная концентрация загрязняющих веществ. Она повысилась по сравнению с типичными показателями примерно на 150%, но оставалась в пределах, предусмотренных санитарными нормами для среднесуточных показателей.

Ожидается, что вечером воздух над Сахалином начнет очищаться благодаря антициклону над Охотским морем. Он будет препятствовать движению воздуха с запада.

Сейчас на Сахалине солнечная погода, ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске держится на отметке плюс 30 градусов.