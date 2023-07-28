В Приморье отменили постановление перевода "шамана" Габышева на более мягкий тип лечения

Материал направят на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства

ТАСС, 28 июля. Приморский краевой суд отменил постановление суда первой инстанции об изменении типа лечебного учреждения Александру Габышеву, который называет себя шаманом. Об этом сообщила ТАСС адвокат Габышева Ольга Тимофеева.

26 июня сообщалось, что Уссурийский районный суд постановил перевести на более мягкий тип лечения Габышева в психиатрический стационар общего типа в Якутске. "Апелляция отменила постановление суда первой инстанции о его переводе в Якутск и направила на повторное рассмотрение, - сообщила Тимофеева. - Апелляция состоялась сегодня".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края, согласно решению Приморского краевого суда, материал направят на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд иным составом суда. "Таким образом он (Габышев - прим. ТАСС) остается в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - сообщили в пресс-службе.

В сентябре 2020 года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет России возбудил в отношении его уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, а городской суд Якутии постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. В начале апреля 2022 года он был помещен в психиатрическую больницу в Уссурийске.