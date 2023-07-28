Авиация МЧС России сбросила около 1,2 тыс. тонн воды на очаги природных пожаров в Турции

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно лишь с воздуха

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Авиация МЧС сбросила почти 1,2 т тыс. нн воды на очаги природных пожаров в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тыс. тонн воды на очаги природных пожаров в Турции. За сутки воздушные суда ведомства в районе городов Измир и Балыкесир сбросили 46 тонн огнетушащей жидкости на очаги природного пожара", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха.

"Пилоты МЧС России работали в непростых условиях: забирали воду из маленького горного озера. Необходимо точно маневрировать, грамотно рассчитать траекторию полета, за 30 секунд успеть на скорости более 200 км/ч забрать 10 т воды и набрать безопасную высоту. Из-за ограниченной видимости от лесных пожаров для точного сброса воды приходилось летать на сверхмалых высотах среди гор", - сказали в ведомстве.