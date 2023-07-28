На границе Киргизии и Казахстана из-за сбоя в системе образовалась очередь из грузовиков

Число застрявших на границе машин не уточняется

БИШКЕК, 28 июля. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей образовалась на пунктах пропуска на киргизско-казахстанской границе в связи со сбоем в электронной системе. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"На 28 июля 2023 года фиксируется скопление грузовых транспортных средств на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан. По предварительным данным, начиная с 22:50 (19:50 мск) 27 июля 2023 года на контрольно-пропускных пунктах "Ак-Тилек - автодорожный", "Чон-Капка - автодорожный", "Чалдыбар - автодорожный", "Ак-Жол - автодорожный" по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы (АИС) "Сводный пост" государственной налоговой службы Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

В Погранслужбе напомнили, что киргизская налоговая служба использует АИС "Сводный пост" для учета товаров, ввозимых на территорию республики из стран - участниц Евразийского экономического союза.

"Единая система учета внешней миграции Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики при этом работает в штатном режиме. С водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа", - подчеркивается в сообщении.

Число застрявших на границе грузовых автомашин не указывается.