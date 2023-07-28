На Филиппинах 13 человек погибли в результате шторма "Доксури"

По данным телеканала GMA, еще 20 пропали без вести

БАНГКОК, 28 июля. /ТАСС/. Число жертв тропического шторма "Доксури" на Филиппинах возросло до 13, 20 человек пропали без вести. Об этом сообщил телеканал GMA News.

Ранее сообщалось о шести жертвах стихии. Последствия шторма главным образом затронули самый крупный остров Филиппинского архипелага - Лусон, где разгул стихии стал причиной повреждений линий электропередачи, а выпадение обильных осадков привело к наводнениям и оползням. Властям пришлось эвакуировать тысячи людей из прибрежных населенных пунктов.

По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, около 330 тыс. человек столкнулись с последствиями шторма "Доксури", порядка 27 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, в том числе в результате организованной властями эвакуации. Согласно прогнозам метеорологов, интенсивность тропического циклона на территории Филиппин со вчерашнего дня постепенно снижается.