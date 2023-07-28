В Белгороде из-за непогоды получили повреждения три частных и семь многоквартирных домов

Также повреждены 13 автомобилей, сообщил мэр города Валентин Демидов

БЕЛГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Три частных домовладения и семь многоквартирных домов, а также 13 автомобилей повреждены в результате сильного дождя и шквального ветра в Белгороде. После непогоды в городе повалено более 50 деревьев, сообщил в пятницу мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

"Официально в ЕДДС поступило 50 сообщений о поваленных деревьях. Сейчас практически все их убрали. По факту, понимаю, что таких случаев гораздо больше. Управы обходят территории. По информации к этому часу пострадало 13 автомобилей, три частных и семь многоквартирных домов", - написал глава города.

По словам Демидова, главная задача - максимально быстро устранить последствия ливня и сильного ветра. "Кроме того, поручил своему заместителю провести инвентаризацию подпорных стен. После оценки их состояния будем принимать решения и включать в бюджет программу ремонта. Также, очевидно, нужна реконструкция системы ливневой канализации. В первую очередь в тех районах, которые подтапливает при обильных осадках", - сообщил мэр Белгорода.