В Югре автомобиль врезался в уличный фонарь

Двоих подростков и молодого человека доставили в больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Автомобиль ВАЗ наехал на опору уличного освещения в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа. Двое подростков и 22-летний молодой человек доставлены в больницу, за рулем находился 15-летний водитель, он не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Югре.

"В Сургуте на улице Бажова в результате ДТП двое 17-летних пассажиров и 22-летний молодой человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, за рулем машины ВАЗ находился 15-летний подросток. Он не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам чего будет принято процессуальное решение.