В лесах Красноярского края ввели режим ЧС для борьбы с пожарами

Площадь лесных пожаров в регионе составила 3,9 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах на всей территории Красноярского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"По оперативным данным краевого Лесопожарного центра на 09:00 (05:00 мск) 28 июля, в крае действуют 16 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га, из них 11 пожаров на 3,7 тыс. га локализованы. Для мобилизации ресурсов на борьбу с огнем в регионе ввели режим ЧС в лесах", - говорится в сообщении.

Лесопожарную обстановку в крае осложняют сухая и жаркая погода, грозы, местами наблюдаются резкие порывы ветра. Ежедневно в регионе из-за гроз возникают 20-30 пожаров и почти все - в труднодоступной местности. В борьбе с огнем задействовали 1 тыс. человек, усилили авиационное и наземное патрулирование лесов. Привлекли огнеборцевы из Карелии. Помощь оказывают арендаторы лесных участков, доставляя технику для прокладки минерализованных полос, а также сотрудников предприятий для тушения лесных пожаров.

По всему краю посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность. Также виновникам пожаров придется возмещать ущерб, причиненный лесному фонду, и затраты на тушение.

Количество пожаров в лесах региона по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшилось почти вдвое.